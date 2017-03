Alain Malka, DGA Hop! Air France: "Quoiqu’en pense SNCF, nous maintiendrons nos 14 fréquences sur Bordeaux"

"De la même façon que SNCF a cherché à comprendre notre modèle, nous avons beaucoup appris de l’arrivée du TGV sur Lyon dans les années 80

", explique Alain Malka qui ne minimise pas pour autant la bataille qui s’engagera dès le 2 juillet prochain. Ses arguments ? "". Autre atout, le constat qui est fait sur la ligne aérienne Paris - Marseille qui gagne à nouveau des parts de marché sur le train. Alain Malka le dit clairement : "".Le nouveau patron de Hop! Air France ne cache pas que ses opérations devrait être à l’équilibre en 2017. Et d’égrener une longue série de chiffres positifs : 600 vols quotidiens, 50 escales, un taux de remplissage en hausse de 1,5% en 2016 à 72,5 %, 13 millions de passagers transportés et un résultat d'exploitation qui s'est amélioré de 20 millions d'euros en 2016. Les craintes d'Alain Malka ? La possible hausse du pétrole ces prochains mois qui viendraient bousculer les pronostics même s’il affirme tout net que "".Méthode Coué ? "", souligne Alain Malka. Carte week-end d’un côté, offre Flex pour le business, facilité d’accès aux avions avec le circuit Sky priority sans oublier une offre massive de petits prix pour séduire tous les segments de clients… Les prochains mois donneront le ton de la saison même si, selon Hélène Abraham - la Directrice commerciale et marketing en charge de l’opérationnel - ne cache pas que "".Il reste les grands dossiers à traiter. La simplification des marques souhaitée par Jean-Marc Janaillac semble plus compliquée qu’il ne paraît. L’arrivée de la compagnie long-courrier low cost, projet Boost, sèmera un doute supplémentaire dans l’esprit des acheteurs.La refonte de Flying Blue, présentée comme ce qui devrait être le meilleur programme de fidélisation du monde de l’aérien par Zoran Jelkic, directeur général du marché France d'Air France, pourrait être l’événement de la rentrée prochaine. Un avantage de plus qui pourrait faciliter la pénétration de Hop! sur le marché corporate et séduire les voyageurs d’affaires.