Alitalia : malgré la crise, les vols se développent

Avec un échange de 7,5 milliards d'euros en 2016, l'Italie est le cinquième plus grand partenaire économique de l'Inde parmi les pays de l'UE. A ce jour, l'Italie, est le deuxième pays européen après la Grande-Bretagne en nombre de visiteurs en provenance de l’Inde. En 2015, plus de 426.000 voyageurs indiens sont arrivés en Italie, soit une augmentation de 49,7% par rapport à l'année précédente.



Le vol Rome-New Delhi vol partira de Fiumicino tous les jours à 14h40 pour une arrivée à New Delhi à 2h40 le lendemain. Un horaire optimisé qui permettra aux voyageurs de rejoindre, grâce à des accords avec Jet Airways, la plupart des grandes villes indiennes comme Mumbai, Calcutta, Chennai, Bangalore ou Jaipur. Le vol retour est programmé à 4h40 pour un atterrissage romain à 9 heures le même jour.



Le vol sera assuré en A330, équipé de 250 sièges répartis en trois classes de service: Affaires, Premium Economy et Economy. A bord, les passagers disposeront du Wi-Fi que ce soit pour l’accès téléphonique ou les mails. En business Class, la compagnie propose un siège-lit ainsi que son service « Dine Anytime », le nouveau modèle de restauration qui permet aux passagers d'affaires de décider quand dîner à bord.