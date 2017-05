American Airlines en codeshare avec la petite dernière d'IAG

Level prendra son envol le 1er juin 2017 et cette low-cost long-courrier ne limitera pas son partenariat au groupe IAG. American Airlines vient de poser ses codes sur les deux premières liaisons de la compagnie à bas coût : Barcelone – Los Angeles et Barcelone - Oakland. Le codeshare débutera avec le lancement de Level.



La low-cost long-courrier décollera avec deux nouveaux Airbus A330-200 avions proposant 239 sièges en économie et 21 sièges en premium. Elle enregistrait plus de 100 000 réservation en avril.