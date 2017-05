Belfast City Airport veut faire de la place pour le shopping

Belfast City Airport veut accueillir plus de commerces, restaurants et services entre ses murs. Selon des documents obtenus par le Belfast Telegraph, la plate-forme ne compte pas agrandir son installation pour y parvenir, mais optimiser ses aménagements. Elle voudrait, en effet, libérer de l'espace pour de nouveaux commerces au premier étage, en transférant des bureaux au rez de chaussée du terminal. Les espaces de travail de ce niveau seraient alors reconfigurés .



La porte-parole de l'installation a expliqué "la direction de Belfast City Airport pense qu'il y a des opportunités pour accroître le business au cours des années à venir et a lancé les processus préliminaires pour plusieurs projets de développement". De quoi fournir de nouvelles options shopping aux voyageurs d'affaires.