DGAC: la hausse des prix des billets d'avions s'accentue en mars à + 2,7%

Légère baisse des prix du transport aérien au départ de France en mars après les vacances scolaires d’hiver (-0,6% entre février et mars 2017)● Après les vacances scolaires de février, la baisse est forte suren mars (-3,7%) avec -1,5% sur le réseau intra-métropolitain et -8,7% de la métropole vers l’outre-mer., les prix baissent vers l’Europe (-1,3% vers l’EEE et Suisse et -1,4% vers les autres pays européens). En revanche, ils continuent d’augmenter vers l’Afrique du Nord (+1,9%) et le Moyen-Orient (+2,6%), nuançant ainsi la baisse saisonnière sur ce réseau qui n’est finalement que de -0,3%., les 3 faisceaux sur lesquels les prix avaient augmenté en février profitent d’une baisse des prix en mars (-3,1% vers l’Amérique latine, -2,3% vers l’Afrique subsaharienne et -1,1% vers l’Asie-Pacifique). A contrario, les prix des billets vers l’Amérique du Nord qui avaient fortement baissé en février ré-augmentent en mars (+4,7%).considérés dans leur ensemble, les prix des billets d’avion toutes destinations confondues augmentent de 2,4% entre février et mars 2017. Toutefois, cette hausse saisonnière des prix masque d’importants contrastes. Les prix des vols au départ de Martinique augmentent de 2,6% et ceux au départ de la Réunion de 8,4%, tandis qu’au départ de la Guadeloupe et de la Guyane les prix baissent respectivement de 0,8% et 6,4% entre février et mars 2017.L'intégralité du rapport de la DGAC se télécharge ici