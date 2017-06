EasyJet reçoit son 300ème Airbus

Airbus a livré à EasyJet le 14 juin 2017 son premier A320neo, équipé de moteurs LEAP-1A, lors d’une cérémonie à Toulouse. Il s'agit également du 300ème Airbus A320 de la compagnie,Afin de célébrer cet événement, une livrée spéciale A320neo a été dévoilée. Comparée aux précédents appareils, la version NEO offre des bénéfices environnementaux et opérationnels significatifs. Jusqu’à 15% d’économie de consommation de carburant et d’émission de CO2, ainsi qu’une réduction de 50% de l’empreinte sonore au décollage et à l’atterrissage, ce qui constitue un point positif pour les communautés riveraines des aéroports.Cet appareil offre une configuration à 186 sièges. Ce premier A320neo d’easyJet sera basé à l’aéroport de Londres Luton et débutera ses vols commerciaux le 16 juin prochain, en direction d’Amsterdam, Madrid et Édimbourg.