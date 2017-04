FAA : les turbulences ont fait plus de blessés en 2016

La Federal Aviation Administration (FAA), agence chargée des réglementations et contrôles de l'aviation civile aux États-Unis, rapporte que 41 personnes ont été blessées pendant des turbulences en 2016 contre 21 un an auparavant. Si le chiffre a doublé en 12 mois, il est loin du record de 2009 : 107 personnes. L’organisation américaine a précisé qu'au cours des 15 dernières années, le plus faible nombre de victimes avait été enregistré en 2006 (12).



Les statistiques américaines montrent également que les voyageurs sont plus souvent blessés que les membres d'équipage. Les clients représentaient, en effet, les trois quarts des victimes, l'année dernière. La FAA conseille aux passagers de suivre les consignes des PNC afin d'éviter ces mésaventures en vol.