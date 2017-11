France : le trafic aérien grimpe de 5,8% en octobre

Le trafic aérien français intérieur a progressé de 3,3% en octobre 2017, principalement porté par les lignes province-province (+9,5%) et les liaisons entre la Métropole et l’Outre-Mer (+7,0%). En revanche, les vols entre la capitale et la province stagnent (-0,2%), à l'exception de la route Paris-Nice (+6,3%). En cumul annuel, le trafic national a grimpé de +3,8%, avec une hausse allant de +7,7% pour les transversales à +1,5% pour les radiales (desserte de Paris).



Le trafic international se montre toujours aussi dynamique avec une hausse de +6,4%. Le rapport Tendanciel explique "Une fois de plus, l’Afrique est le continent à connaître la croissance la plus forte (+8,7%) avec notamment une pointe à +14,4% sur le Maroc. Le trafic avec l’Asie (+6,7%) est plus particulièrement stimulé par l’essor des liaisons avec le Proche et Moyen Orient (+14,3%). Les relations avec l’Europe évoluent également très favorablement (+6,1%) ; à l’attractivité recouvrée des destinations Russie (+12,0%) et Turquie (+8,2%) s’ajoutent également ce mois-ci d’excellentes performances sur le Sud (Portugal +11,1%, Italie +6,8%). La bonne santé du marché américain (+5,6%) traduit surtout le succès obtenu avec les États-Unis (+8,6%) et le Canada (+8,0%) alors que la tendance est plutôt morose pour le reste du continent (-2,8%) ; pour sa part, le Brésil (-1,0%) rencontre son premier répit dans le cycle de recul entamé depuis septembre 2016" .



Beauvais encore une fois à la traîne

La plupart des aéroports majeurs français enregistrent une croissance. En région, Nantes accentue encore son envol (+18,1%), suivi par Toulouse (+13,9%) et Nice (+10,4%) également très bien placés. Les autres plates-formes de province progressent aussi significativement (de +7,8% pour Bâle-Mulhouse à +5,0% pour Bordeaux). En revanche, Beauvais peine toujours et accuse un repli de -10,6%.



À Paris, le contraste perdure entre Roissy qui affiche une nouvelle hausse importante avec à +5,0% et Orly qui signe un modeste +0,5%.



Retard : 13,7 min de retard en octobre

Le taux des vols retardés de plus d’un quart d’heure s’établit à 24,5% en octobre, cela représente une augmentation de +0,9 point. Le retard moyen est pour sa part de 13,7 minutes (soit +0,6 minute). " Cette dégradation apparente résulte de la journée de grève du 10 octobre, date à laquelle ces deux indicateurs ont respectivement culminé à 50,8% et 45,5 minutes alors que les valeurs sont stables sur le reste du mois".