Hop! Air France, un appel à la grève les 7 et 8 avril prochain

Il n’y a jamais de hasard véritable. Le mouvement social s’est engagé au moment même où, à Paris, Alain Malka faisait le bilan commerciale et économique de la compagnie. " Un avertissement ", nous précise un délégué qui conteste la " vision irréaliste de la Direction ".



Dans leur communiqué, les syndicats détaillent le pourquoi du mouvement : " Après 1 an de fusion, l’ensemble des organisations fait un bilan amer : douze mois de sacrifices et toujours pas de périmètre d'activité pour notre avenir ! Douze mois de baisse continue des charges avions dans les 3 ex compagnies ! Douze mois d’efforts fournis pour une dégradation constante des conditions de travail ! ".



Pour les salariés, la fusion n’est ni réussie, ni aboutie. Et de préciser " Au lieu d’harmoniser les conventions des salariés de Hop!, Lyon Maintenance, Hop! Training, Airlinair, Brit’Air et de Regional, la direction tente d'imposer des accords collectifs « low-cost » en détruisant les garanties sociales et salariales. L'avenir même de notre compagnie, et donc de nos emplois, est menacé ".



L’information communiquée tardivement ne nous a pas permis de prendre l’avis de la Direction. Les pilotes ne sont pas associés à ce mouvement… Sauf changements de dernière minute.

