Imaginez l'aéroport du futur et gagnez des billets d'avion !

Le Groupe ADP donne une mission aux étudiants, entreprises, voyageurs et ses collaborateurs : imaginer l'aéroport du futur. Les participants de ce challenge mondial intitulé "Play Your Airport" doivent réinventer l'expérience aéroportuaire. Les vainqueurs seront désignés en janvier 2018 et recevront différents prix comme des billets d'avion.