InOui, une idée inouïe !

C’est la période à l’issue de laquelle Guillaume Pepy et Mireille Faugère se séparèrent . Il est fort possible que cette question du nom d’exploitation commerciale du TGV y ait été peu ou prou pour quelque chose. Nous disons ça, nous n’avons rien dit ! Mais nous sommes quelques-uns (et votre serviteur en est) à se souvenir que la question de trouver une nouvelle marque, une nouvelle appellation, pour signer pour le compte de l’opérateur historique les trains à grande vitesse se posait en très haut lieu.Mettez-vous à la place d’un nouvel entrant potentiel. Vous pouvez offrir un service à grande vitesse mais vous ne pouvez pas l’appeler TGV, puisque c’est le pré-carré de la SNCF. C’est certainement un handicap dès le départ.Mireille Faugère et Guillaume Pepy s’étaient frittés là-dessus.Nous avons gardé le souvenir d’un Guillaume Pepy qui ne voulait pas lâcher sur la conservation et la préservation de la marque TGV par la SNCF.Mais "Faire et défaire, c’est toujours du chemin de fer", comme on se plait à dire dans le groupe public ferroviaire.PAT