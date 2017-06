Interdiction des ordinateurs en vol : l'info venait de hackers israéliens

Selon le New York Times, ce sont des hackers israéliens qui ont averti les USA que l'EI travaillait sur des explosifs qui ressemblaient à des batteries d'appareils électroniques. Le journal américain indique que ces cyber-opérateurs ont obtenu l'information en pénétrant une petite cellule d'artificiers du groupe EI en Syrie.



"L'information était si précise que les États-Unis ont pu comprendre comment fonctionnait la mise à feu", ajoute le quotidien. Cet avertissement a ainsi conduit le pays à interdire en cabine les ordinateurs portables, tablettes et autres appareils électroniques d'une taille supérieure à celle d'un smartphone sur les vols en provenance de dix aéroports dans huit pays arabes et en Turquie.



Le New York Times ajoute que l'intervention des hackers israéliens serait l'une des informations classifiées révélées par Donald Trump au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une visite à la Maison Blanche. Ce manque de discrétion aurait " exaspéré " les responsables israéliens selon le journal.