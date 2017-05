JAL n'ira plus de Paris à Narita

Décidément l'aéroport de Narita, plus éloigné de Tokyo que la plateforme de Haneda, se trouve de plus en plus isolé. La compagnie JAL a annoncé lundi qu'elle cesserait en octobre de la desservir alors qu'elle y effectue actuellement un vol quotidien de Roissy. Elle concentre ses activités sur son autre liaison journalière entre Paris et l'autre aéroport de la capitale japonaise, Haneda.Longtemps limité aux vols domestiques, Haneda est à 20 mn du centre de Tokyo et de nombreux voyageurs d'affaires apprécient la facilité de desserte. La plateforme a considérablement augmenté le nombre de ses vols internationaux ces dernières années et le gouvernement compte développer encore la plateforme dans la perspective des jeux Olympiques de Tokyo en 2020, malgré les protestations des habitants survolés par les couloirs de navigation aérienne.