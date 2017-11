Joon, décollage demain 1er décembre

ne boude pas son plaisir en dévoilant le nom des volontaires pour piloter les premiers vols de sa compagnie low-cost Joon, le 1er décembre. « Vous ne devinerez jamais », glisse Jean-Marc Janaillac, hilare. « Philippe Evain et Gilles Laurent ! ». Le premier est en effet le président du tout puissant syndicat majoritaire des pilotes SNPL, très hostile au projet, au point d’organiser un referendum contre, perdu. Le second est l’ancien directeur général des opérations aériennes, le patron des pilotes, qui a démissionné du comex en août

Présentée officiellement le 25 septembre dernier, la compagnie Joon va finalement décoller ce vendredi 1er décembre.Qui en prendra les commandes ? Les pilotes d’Air France puisque seuls les hôtesses et stewards ont été nouvellement recrutés pour endosser les baskets de l’uniforme, ce sont bien des personnels de la maison mère qui assurent toutes les autres fonctions. Ce qui vaut d’ailleurs une belle revanche de Jean-Marc Janaillac, si l’on en croit Challenges : le magazine publie un écho selon lequel le patron d’Air France-KLM "".Cela dit, que feront les Travel Managers et acheteurs de cette nouvelle compagnie ? S’ils ont des besoins sur Berlin, Barcelone, Lisbonne et Porto, cette offre est intégrée dans leur contrat Air France , il suffit d’adapter le SBT ou de demander à l’agence qui les sert. Vers Berlin, ce sont jusqu'à 6 vols quotidiens, Barcelone jusqu'à 8 vols quotidiens et Lisbonne à raison de 4 vols quotidiens. L’été prochain, l’offre long courrier sera ouverte pour Fortaleza au Brésil et Mahé aux Seychelles.En Business, les voyageurs d’affaires devraient avoir une offre de restauration très similaire à celle d’Air France. En cabine Economy, les voyageurs d’affaires se verront proposer une boisson gratuite mais la restauration sera payante, elle est annoncée "" et disponible à toute heure de la journée. Mais les TM et acheteurs devront intégrer la donne pour les notes de frais.