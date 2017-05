L’Espagne veut réduire l'attente aux contrôles de l'aéroport de Barcelone

Afin de résorber les files d'attente aux contrôles de l'aéroport de Barcelone, l'Espagne compte engager 50 agents supplémentaires et acheter 40 scanners de passeports. Le préfet de Catalogne Enric Millo a assuré au micro de la radio Rac1 : "Les nouveaux équipements arriveront en juin et cela se ressentira beaucoup. D'ici l'été, nous prévoyons un fonctionnement normal".



Le gouvernement régional indépendantiste de Catalogne estimait que Madrid "sabotait" volontairement les performances de la plate-forme afin de préserver le trafic de Madrid-Barajas.



Mais le gouvernement espagnol se défend d'avoir un tel dessein. Il estime que Barcelone a été plus sensible à la nouvelle réglementation sur les contrôles des ressortissants européens car l'installation était déjà sous tension. "Barajas a une structure adaptée à sa réalité, mais El Prat est en croissance constante" , a expliqué Enric Millo.