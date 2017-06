L'aéroport de Francfort a progressé de 5,7% en mai

L'aéroport de Francfort a accueilli 5,6 millions de voyageurs en mai, soit une hausse de 5,7%. Cette croissance a été positivement affectée par un nombre inférieur de jours fériés comparativement au même mois de l'année précédente. En outre, le mois de mai 2016 était caractérisé par des volumes de trafic généralement plus faibles et plusieurs annulations de vols liées aux conditions météorologiques. Depuis le début de l'année, la plate-forme a enregistré une augmentation du trafic de passagers de 4,3%.



À l'échelle du groupe, les installations du portefeuille international de Fraport ont également affiché de solides résultats en mai 2017. Le trafic de l'aéroport de Ljubljana (Slovénie) a bondi de 25,5% avec un total de 146 257 passagers. Au Pérou, la piste de Lima a géré près de 1,7 million de clients, soit une hausse de 4,4%. Les plates-formes Twin Star de Varna et de Bourgas ont enregistré, combinés, une augmentation de 3,8% du trafic avec un total de 238 128 passagers.



Le portefeuille international de Fraport est désormais composé de 14 aéroports grecs, qui ont présenté une croissance combinée de 7,4% avec environ 2,6 millions de passagers en mai 2017, le premier mois de référence complet depuis qu'ils ont été rachetés et consolidés au sein du groupe au mois d'avril 2017.



En Turquie, le tarmac d'Antalya a géré près de 2,6 millions de voyageurs en mai 2017, ce qui représente une progression de 38,3%. À l'aéroport d'Hanovre, au Nord de l'Allemagne, le trafic a augmenté de 9,5% pour atteindre 543 639 clients. En accueillant 1,4 million de passagers, la plate-forme de Pulkovo à Saint-Pétersbourg, en Russie, a enregistré une forte croissance de 26,0%. À l'aéroport de Xi'an, en Chine, le trafic s'est accru de 14,0% avec environ 3,4 millions de voyageurs.