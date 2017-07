Le Crillon renait de ses cendres

La cure de jouvence du Crillon devait durer un an, c'est finalement avec deux ans de retard que la palace ouvrira ses portes ce mercredi. Il y a peu de chance que les voyageurs d'affaires classiques y aient accès mais les curieux apprendront que c'est la création d'un second sous-sol sous le bâtiment, avec piscine et spa, qui a donné le plus de fil à retordre aux rénovateurs. Il faut dire que c'était la première rénovation d'ampleur depuis la construction en 1910.L'Hôtel comprend désormais 124 chambres, contre 147 auparavant (dont 33 suites et 10 suites "signature"). L'établissement abrite également une brasserie et un restaurant gastronomique qui, avec leur adresse immanquable à la Concorde, ne manqueront pas de devenir des lieux de rendez-vous professionnels. Le chef, Christopher Hache, signe également le bar. Les lieux disposent également d'espaces événementiels. Il ne manquera pas de personnel pour chouchouter les hôtes de marque de l'établissement puis le Crillon compte désormais entre 380 et 400 salariés, contre 343 auparavant.Avec le Plazza Athénée rénové en 2014 et le Ritz en 2017, la capitale ne manque pas d'établissements palace tout vêtus de neuf.