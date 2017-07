Lors de sa visite du chantier du futur aéroport d'Istanbul le 9 juillet 2017, le premier ministre turc Binali Yıldırım, a annoncé que la nouvelle plate-forme ouvrirait ses portes et ses pistes aux passagers le 29 octobre 2018, jour de la fête nationale du pays, soit 1 an après la date initialement prévue. Selon les autorités, environ 55% des travaux ont été réalisés actuellement. Dans un premier temps, la troisième installation de la ville turque pourra gérer 90 millions de voyageurs par an et disposera de 3 pistes. En outre, sa configuration permettra à 2 avions de se poser en même temps.A la fin du chantier prévue en 2023, l'aéroport aura une capacité de 150 millions de passagers annuels et six pistes de décollage ou d’atterrissage.