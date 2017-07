Le robot voiturier va arriver à l'aéroport de Lyon

"Avec ce nouveau système de parking automatisé, plus besoin de chercher une place disponible, ni de marcher dans le parking. Les passagers pourront déposer leur voiture rapidement dans un large espace dédié au service, directement à l’entrée de parking. A leur retour, leur voiture les attendra déjà préparée dans le même espace, prête à partir. Le parking devient ainsi une expérience fluide et sympathique, qui ménage du temps pour les choses qui comptent vraiment"

Le robot voiturier Stan va prochainement s'installer sur l'aéroport de Lyon. La machine, présente en indoor depuis mars dernier sur Roissy , prendra en charge le stationnement de véhicules en extérieur sur la plate-forme lyonnaise.Grâce à cette innovation, le parking pourra accueillir 50% de voitures supplémentaires. En effet, les robots sont capables de garer les véhicules de façon dense et sans dommage. Ainsi, plus besoin d’augmenter l’empreinte au sol.Aéroports de Lyon ajouteLa startup Stanley Robotics suscite l’intérêt de nombreux acteurs du secteur. Elle a finalisé, il y a quelques semaines, une levée de fonds de 3,6 millions d’euros.1. Déposez votre voiturePlus besoin de perdre votre temps ! Déposez simplement votre voiture dans nos boxes situés à l’entrée du parking. Fermez votre voiture, gardez vos clés et vous pouvez aller prendre votre avion.2. Stan, le robot, vient prendre en charge votre voitureDès que vous êtes parti, le boxe se sécurise et Stan, le robot voiturier, vient prendre en charge votre voiture. Il analyse la voiture, se glisse dessous et grâce à ses bras, vient délicatement la soulever par les roues.3. Votre voiture est garéeStan la transporte jusqu’à une place libre et la gare. Le parking est totalement fermé au public et sécurisé.4. Stan vous ramène votre voitureLa technologie étant connectée à votre billet d’avion, Stan sait quand vous rentrez et se charge de ramener votre voiture dans le box, près de l’entrée, pour qu’elle soit prête et en position de départ quand vous arrivez.