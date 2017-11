Le voyageur au cœur de l’Escale business de Bleu Voyages

Les outils pour accompagner acheteurs et voyageurs

Le monde des déplacements professionnels a considérablement changé et évolué depuis plus d’un an. Quel est l’impact de ces changements sur les comportements ? Comment accompagner et répondre à ces changements et avec quels outils ? L’agence de voyages est-elle encore utile aux voyageurs et si oui comment et pourquoi ?

« Dans un monde idéal », rêve Alexandre Jorre (Amadeus), « Il faudrait faire disparaître la technologie, tout interfacer pour tout simplifie r ». Autrement dit, éviter que le voyageur ne perde du temps à évaluer, éviter le stress du choix, le temps perdu à réaliser la note de frais, le temps perdu à intégrer même ses données au moment de la réservation. C’est là le rôle du paramétrage mais aussi des outils. Prestataire de technologies, Concur se fait fort de simplifier la vie des voyageurs d’affaires notamment via la note de frais, son cœur de métier. Avec la dématérialisation totale (très récente, reconnue officiellement depuis mars 2017 par le fisc), plus besoin d’empiler les facturettes, la note de frais se réalise « au fil de l’eau », comme l’explique Emmanuel Weindling (Concur). L’entreprise a conclu des partenariats efficaces avec Uber ou TVA Conseil par exemple, pour intégrer le VTC ou la récupération de TVA à son activité. Une démarche de partenariat déployée également par American Express « pour intégrer au maximum et simplifier le end-to-end », explique Carole Maulini. La gamme des moyens de paiement a beaucoup évolué, de la carte plastique incontournable aujourd’hui, intégrée dans les solutions agence, jusqu’au compte logé très attractif (solution de paiement centralisée) en passant par la carte virtuelle en plein développement, associée à une politique d’achats contrôlée. « L’enjeu pour la carte logée, c’est d’être intégré comme partenaire chez HCorpo, Concur, Air France et Bleu Voyages pour consolider le end-to-end, et générer de réels outils de pilotage en obtenant des données complètes et fiables », souligne Carole.



Est-ce que le reporting permet de sensibiliser le voyageur ? « Oui », répond immédiatement Carole Maulini, « Le niveau 3 de détail permet à l’acheteur de réconcilier l’information avec la politique voyages et de vérifier si le voyageur a bien payé la compagnie référencée, l’hôtel adéquat etc ». Le meilleur moyen de sensibiliser le voyageur est une carte individuelle avec remontée d’info et reporting pour capturer 100% de la dépense et contrôle permanent. Air France offre un reporting mensuel de la consommation, y compris upgrade et frais réels, qui permet à l’acheteur de suivre de près sa consommation. Côté hôtel, « La carte logée est le seul moyen de gérer les écarts considérables qu’il peut y avoir entre ce qui a été réservé et ce qui est réellement payé », souligne Stéphane de Laforcade, « Il faut que le prestataire puisse intégrer l’info au niveau 3 pour réaliser des économies de coûts de traitement considérables ». Au-delà, il faut un accompagnement dans le suivi et l’implémentation des outils : « C’est le taux d’adoption qui joue le rôle de juge de paix », remarque Stéphane de Laforcade (HCorpo) qui annonce un taux moyen de 83%.



Dans ce contexte et avec ces outils, quel rôle pour l’agence ? « En accompagnant son client et en l’aidant dans ses choix, l'agence justifie le choix et développe une fonction support », explique Emmanuel Weindling (Concur), ce sur quoi rebondit Jean-Pierre Lorente (Bleu Voyages) : « Les acheteurs sont rarement en charge exclusivement de l’achat travel, il faut les aider à sélectionner la solution SBT, le Travel and Expense, la solution de paiement. C’est pour répondre à ces besoins que nous apportons ce suivi via nos accounts managers, pour rendre lisibles ces données et valider le ROI du travel ».