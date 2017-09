Michel Dinh, Havas Voyages : "Nous devons être capable de nous adapter rapidement quand le marché évolue"

Michel Dinh : Et ils ont raison ! Nous l'avons constaté très vite, le marché est porteur et la reprise semble se profiler. Pour Havas Voyages, le retour à la croissance est bien là avec une hausse en volume de plus 4%. Nous avons un taux d'acquisition de nouveaux clients qui dépasse les 50% et nous avons réalisé en six mois l'objectif que nous nous étions fixés sur une année.



Il y a à l'évidence, de la part des entreprises, quelle que soit leur taille, un besoin de disposer d'une assistance efficace et professionnelle capable de gérer ou d'organiser leurs déplacements professionnels.



Notre constat global, c'est que la technologie que nous avons développée fait la différence. Nous avons conçu des outils qui simplifient la gestion des voyages d'affaires, qui se rapproche au plus près de ce que l'on fait dans le BtoC et que la PME-PMI peut utiliser de la manière la plus facile qu'il soit.