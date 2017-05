Montpellier : attention il va y avoir du changement dans l'accès à l'aéroport

La nouvelle autoroute A9 va permettre l'écoulement du trafic routier en transit tandis que l'actuelle autoroute - qui sera alors baptisée A709 - va devenir une rocade d'accès à Montpellier et aux localités comprises entre Vendargues et Saint-Jean-de-Védas.



Dans le sens Nîmes-Béziers, les automobilistes souhaitant se rendre à Montpellier quitteront l'autoroute via une barrière de péage créée sur la commune de Baillargues. Ils auront ensuite la possibilité de quitter cette A709 par cinq échangeurs successifs situés à Vendargues, Montpellier-Est, Montpellier-Sud, Montpellier-Ouest puis Saint-Jean-de-Védas. La sortie offrant l’accès le plus facile à l’aéroport étant celle de Montpellier-Est.



Dans le sens Béziers-Nîmes, la circulation s’organisera selon le même principe : les automobilistes quitteront l’autoroute via le péage situé sur la commune de Saint-Jean-de-Védas. Pour rejoindre l’aéroport en venant de l’ouest de Montpellier, il faudra également suivre la direction "Montpellier" puis quitter l’A709 à la sortie "Montpellier-Est".



L'aéroport de Montpellier met en garde : "Ces précisions sont extrêmement importantes : les automobilistes qui rateraient le bon point de choix (et resteraient donc engagés sur la future A9) seraient contraints de parcourir inutilement de nombreux kilomètres avant de pouvoir faire demi-tour pour rejoindre la rocade urbaine puis l’aéroport".