Norwegian poursuit son expansion US

Norwegian continue son expansion vers les Etats-Unis avec l'inscription à son programme transatlantique de Denver et Seattle au départ de Londres, à partir de septembre 2017. La compagnie annonce par ailleurs avoir transporté près de 2,4 million de passagers en mars 2017, affichant ainsi une progression de 12% par rapport à mars 2016. Le taux de remplissage moyen en mars 2017 était de 84,1%, soit 3,8 points de moins que l’an dernier. Cette légère baisse " s’explique par le fait que Pâques a lieu cette année en avril, et non en mars comme c’était le cas en 2016 ", écrit la compagnie. Cela a également entrainé une baisse de la recette unitaire (RSKO) d’environ 10%.