Opération internationale contre les fraudeurs de billets d'avion

L'opération dévoilée par Interpol a intégré 64 pays, 84 compagnies aériennes et huit agences de voyage en ligne. Elle a été menée du 6 au 8 juin dans 230 aéroports du monde entier, selon le communiqué de l'agence de coopération policière internationale. Ce sont les agences elles mêmes qui ont été semble t-il à l'origine de cette enquête internationale qui a permis de découvrir quelques 312 transactions suspectes ont été découvertes. Les 153 personnes arrêtées ont été empêchées de prendre leur vol et interpellées pour être interrogées par la police. Interpol précise que de nouveaux modes opératoires pour accéder aux zones de transit dans les aéroports ou faciliter le trafic de drogue ou l'immigration illégale ont été également mis au jour, ce qui devrait fournir du travail aux enquêteurs pour plusieurs mois encore.



" Ce genre de fraude présente un risque important en matière de sécurité en permettant à des criminels ou des terroristes de voyager anonymement ", souligne le secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock, cité dans le communiqué. L'agence " continuera de soutenir ce type d'opération qui montre également l'intérêt de la collaboration entre les secteurs public et privé ", précise-t-il.