Ordinateurs en cabine: rencontre mercredi entre l'Europe et les US

L'Europe a obtenu pour mercredi le rendez-vous demandé vendredi aux Américains . Le sujet : le projet d'interdire tout objet électronique en cabine, à l'instar de ce qui se fait déjà entre 8 pays et les Etats-Unis. Bruxelles veut obtenir d'être associée à la réflexion et informée en amont. Selon certaines sources, la Commission européenne est intervenue in extremis alors que les autorités américaines avaient déjà décidé l'interdiction pour la fin de la semaine dernière, évitant ainsi un nouveau chaos dans les aéroports. Au demeurant, toutes les compagnies aériennes européennes travaillent aujourd'hui sur des solutions d'accompagnement de leurs voyageurs, au cas où.