Roissy adhère à Hop! Biodiversité

L'aéroport Paris-Charles de Gaulle adhère à Hop! Biodiversité. Une campagne d’observation et d’évaluation de la biodiversité sur la plate-forme a été lancée. Les scientifiques de l’association organiseront un travail de terrain sur la prairie de l’Aéroport de Paris-Charles de Gaulle avec la participation de personnels volontaires. À l’aide de protocoles de sciences participatives pilotés par le Muséum national d’Histoire naturelle, ils dresseront ensemble un inventaire des espèces et assureront des suivis réguliers afin d’évaluer la diversité biologique et la richesse naturelle des différents sites.



Ce nouveau partenariat vient étendre la zone de travail de l’organisation. Cette grande plaine du Nord du bassin parisien possède une surface de plus de 32 km2 et constitue un très grand espace vert non agricole. Un tiers de l'installation est constitué d’espaces verts.



L'association Hop! Biodiversité participe à la préservation de la biodiversité en milieu aéroportuaire et vise à sensibiliser le public sur sa richesse. Elle a vocation à fédérer les acteurs de l’aérien et la science, partout en France, autour des enjeux liés à la connaissance et à la valorisation de la biodiversité sur les plates-formes aéroportuaires.