SNCF offre un trajet gratuit entre Paris et Bordeaux

Presque le même temps de trajet que la LGV

j'invite les voyageurs à regarder combien de train à 2h04 sont offerts par jour, bizarrement peu et déjà affichés à des tarifs comparables à l'avion

Du 3 au 21 juillet, les porteurs d’une carte de fidélité d’une compagnie aérienne qui leur offre un accès au salon du transporteur pourront disposer gratuitement de la carte SNCF le club grand voyageur qui permet d’utiliser l’intégralité des salons SNCF en France. En prime, 8000 points seront chargés sur cette carte, soit un aller en train sur l’axe à grande vitesse entre la capitale et la cité du vin. Pour SNCF, cette opération, uniquement destinée aux voyageurs bordelais est l'une des briques de sa campagne de communication avant l'ouverture de la LGV le 2 juillet prochain.Autre atout annoncé par la SNCF, si le wifi gratuit est disponible sur l'ensemble du train, les clients en première et les tarifs pros bénéficieront d'une bande passante plus élevée pour un accès plus rapide à internet. Enfin, le salon de Bordeaux qui a été entièrement refait fait désormais écho à celui de Paris Montparnasse inauguré le 19 juin. Il se veut plus convivial et plus confortable, mieux adapté aux voyageurs d'affaires.Dans la bataille bordelaise que se livre le train et l’avion, Air France et sa filiale Hop ! ne restent pas immobiles. Offres tarifaires dédiées aux nouveaux abonnés, petits prix avec des offres spéciales mises en place ces dernières semaines sans oublier l'argument choc : 65 minutes de vol entre les deux villes. Avec une heure limite d'embarquement optimisée, le trajet global ne dépasse pas 2h10, accès aux aéroports compris. "", souligne un spécialiste du dossier qui ajoute : "". Un argument que réfute SNCF qui précise que la durée moyenne du parcours oscillera entre 2h04 et 2h15 avec des exceptions à 3h10.On l'aura compris, SNCF et Air France affutent leurs arguments. Pour le travel manager, seule l'efficacité comptera. A lui de juger dès le 2 juillet prochain.