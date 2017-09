Swiss lance un nouvel abonnement au départ de Genève

"Les deux variantes offrent de nombreux avantages, une plus grande souplesse en ce qui concerne les périodes de réservation à l’avance, un éventail de choix dans le réseau SWISS et une stabilité du prix. De plus, le client bénéficie d’une plateforme de réservation simplifiée, rapide et efficace".

Swiss lance un abonnement baptisé Flightpass. Durant la période test de vente qui aura lieu du 20 septembre au 31 décembre 2017, les clients pourront acheter leur abonnement sur flightpass.ch . Après l’achat, ils pourront réserver pendant encore 6 mois et voyager pendant 12 mois. Deux sortes d’abonnement existent :Leà CHF 799.- permet de s'envoler la plupart des destinations européennes avec 10 allers simples au départ et à destination de Genève. Il est possible de réserver jusqu’à 21 jours avant le départ.Ledès CHF 999.- propose 10 allers simples au départ et à destination de Genève pour une destination à choix en Europe. La réservation peut être faite jusqu’à 7 jours avant le départ. Il est particulièrement intéressant pour les voyageurs qui fréquentent régulièrement une destination.Swiss précise dans son communiqué que