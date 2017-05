Twin Jet : nouvelle liaison Nice - Milan dès le 30 juin

Voilà une information qui devrait séduire les voyageurs d’affaires au départ de Nice. Twin Jet a annoncé la reprise de ses vols saisonniers vers Milan et ce, dès le 30 juin prochain. Elle assurera un vol direct par semaine avec une offre régulière le vendredi, départ 15 :40 pour une arrivée à 16h35 et deux vols ponctuels (le 2 juillet et le 4 août). Au départ de Milan, le programme des deux vols hebdomadaires du vendredi seront complétés par un vol le dimanche entre le 2 et le 27 août.



Une gymnastique horaire un peu complexe pour les passagers mais une ligne bien pratique pour les séjours professionnels de longue durée.