USA : les compagnies aériennes ont récolté 4,2 milliards de dollars en charge bagages en 2016

Les charges bagages est une importante manne financière pour les compagnies aériennes américaines. Les données 2016 du Département des Transports des USA ne le démentent pas. Ces surcharges additionnelles constituent la plus forte croissance de revenus pour les transporteurs d'Outre-Atlantique. American, United, Delta, Southwest & co ont ainsi récolté ensemble au total plus de 4,2 milliards avec ces options bagages en 2016. Cela représente une hausse de près de 10% en un an. Par ailleurs, les surcharges bagages correspondent désormais à 2,6% des revenus.



American Airlines est la championne sur ce poste de dépense. Elle a dégagé 1 milliard de profit en 2016 avec les charges bagages.



Toutefois les sommes réunies en faisant payer les valises enregistrées ou les sacs cabines ainsi que le surplus de bagages n'ont pas réussi à compenser les coûts des compagnies et la chute des prix. Les profits des transporteurs ont ainsi diminué de 11 milliards de dollars pour descendre à 13,5 milliards en 2016.