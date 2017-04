USA : deux sénateurs veulent repenser le surbooking

contraignant pour les compagnies

Après l'affaire David Daho du vol 34 11 de United Airlines, je souhaite qu'aucun voyageur ne se retrouve confronté à une telle situation et que les compagnies aériennes prennent leurs responsabilités

le pire fléau du transport aérien

Choqué par United Airlines qui avait débarqué violemment un passager en raison d'un surbooking aux contours un peu flous (il s'agissait de rapatrier du personnel), l'élu américain a déposé un texte de loi "", visant à protéger les voyageurs et à dissuader les transporteurs de poursuivre de telles pratiques.Le sénateur Richard Blumenthal veut que soit mis en place un barème de dédommagement à l'image de ce qu'on fait les Européens. "". Il a salué l'initiative de Delta Airlines qui propose 10 000 $ de compensation en cas de surbooking avéré et souhaite que la secrétaire d'État aux transports Elaine Chao apporte une réponse claire et rapide à ce qui devient "".Plusieurs sénateurs démocrates dont celui du New Jersey Cory Booker se dise prêts à défendre ce texte de loi et à le renforcer.