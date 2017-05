Un hôtel particulier pour des événements à Paris

L'hôtel Le Brun a été construit au XVIIème siècle en respectant le principe du nombre d'or et en s'inspirant de travaux sur l'architecture grecque. Ses façades sur cour et jardin sont d'ailleurs inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Après une vie mouvementée qui en a fait un temps la propriété du groupe de presse De particulier à particulier, Aujourd’hui, il vient d'être l'objet de 12 mois de rénovation et d’importants travaux de structure confiés à l’agence LBA dont la création d’un ascenseur, d’un deuxième escalier, d’un système de climatisation performant ainsi que la mise aux normes d’accessibilité et de sécurité. La société By Kadrance, gestionnaire de lieux atypiques à Paris, a ainsi redonné de l’éclat à ce lieu unique et en reprend l’exploitation pour le dédier à l’organisation d’événements privés ou professionnels prestigieux.