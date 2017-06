Un pass pour accéder à des espaces de coworking

Avec l'abonnement Pass Nextdoor, les professionnels en déplacement ont accès à tous les sites Nextdoor à Paris, en Île-de-France ainsi qu’en province. Pour 20€ HT par mois, les clients obtiennent un badge d’accès personnel. Ils bénéficient d’une journée de coworking gratuite chaque mois et peuvent réserver les autres journées pour 25 € HT par jour ainsi que des salles de réunion. L'abonnement, résiliable à tout moment (avec un engagement initial de trois mois), est en vente exclusivement sur nextdoor.fr Nextdoor dispose de quatre espaces à Paris et en Île-de-France. Un établissement ouvrira à Lyon, le 1er septembre 2017. Ces centres sont pensés pour offrir un environnement professionnel et sécurisé (connexion wifi très haut débit, vidéosurveillance etc.) aux travailleurs nomades. Les utilisateurs trouvent des espaces de coworking, des bureaux privatifs ainsi que des salles de réunion. Des restaurants et bars sont également installés dans les locaux.En outre pour favoriser les échanges entre les professionnels installés dans les lieux, Nextdoor organise des animations, meet-up, business et rencontres festives.