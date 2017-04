Un passager violemment débarqué d'un avion surbooké (+ vidéo)

overbooking

"j'ai besoin de rentrer à la maison"

"Notre équipe a d'abord cherché des volontaires, puis un client a refusé de quitter l'avion et les forces de l'ordre ont été appelées. Nous nous excusons pour le surbooking. De plus amples détails sur le client expulsé seront adressés aux autorités".

Après avoir refusé d'embarquer des fillettes bénéficiant de ses billets entreprise car elles portaient des leggings , United ne s'est pas montrée plus diplomate lorsqu'il s'est agi de débarquer des passagers pour faire de la place à ses propres employés.Le vol United Chicago – Louisville du 9 avril 2017 était plein. Mais la compagnie avait besoin de 4 places pour des salariés appelés dans le Kentucky. Pour résoudre ce problème d', l'entreprise a proposé à ses clients une nuit d’hôtel, une compensation financière et une place sur le vol du lendemain. L'offre n'a pas trouvé preneur. Ainsi après l'embarquement, la responsable de l'escale a décidé de laisser un ordinateur choisir aléatoirement les 4 passagers débarqués.L'un de ces malchanceux a refusé de bouger de son siège. Médecin, il assurait que ses obligations professionnelles ne lui permettaient pas de reporter son départ d'une journée. La sécurité a finalement été appelée pour le faire sortir. Ne parvenant pas à le convaincre, les 3 agents ont fait appel à la force. Sonné après avoir heurté sa tête sur l'accoudoir, le voyageur a été traîné par les bras hors de l'appareil sous le regard médusé des autres passagers.Selon les témoins, le médecin aurait réussi ensuite à remonter dans l'avion. Choqué et blessé au visage, il répétait. Une équipe médicale est alors intervenue et l'a fait débarquer afin qu'il puisse être soigné. L'avion a finalement décollé avec 2 heures de retard.United a expliqué dans un communiquéLa vidéo de l'incident s'est rapidement propagée sur Twitter, à voir ci dessous