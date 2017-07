Une nouvelle résidence appart'hôtel à Manille

La résidence Citadines Millennium Ortigas Manila s'est installée dans le quartier Ortigas Center qui abrite plusieurs grandes entreprises philippines et multinationales comme les bureaux de la Banque asiatique de développement, de Jollibee Food Corporation, de Meralco ou encore de San Miguel Corporation.L'établissement possède de 293 appartements allant du studio au 3 chambres. Ils disposent d'une cuisine équipée, d'une salle de bain, d'un bureau et du wifi. Les voyageurs d'affaires pourront également profiter de plusieurs restaurants et bars, d'un centre fitness, d'une piscine et d'une laverie.En outre, les entreprises peuvent organiser des événements dans le Citadines grâce à un espace dédié pouvant accueillir jusqu'à 250 personnes. Ce lieu peut également être divisé en 3 salles plus petites.11 Ortigas Avenue,Ortigas Center, Pasig City,Manille, PhilippinesTel : +63 2 814 6888Mail : enquiry.manila@the-ascott.com