Utiliser son bagage vide pour livrer des colis

La plate-forme communautaire Strike propose aux voyageurs d'affaires de rentabiliser leur vol en livrant des colis aux expatriés français présents dans le pays de destination. Ce service de transport de colis à l’international entre particuliers vient d'être lancé sur les vols pour le Vietnam, mais devrait s'étendre à terme à l'ensemble des pays d'Asie.Les colis pris en charge avec Strike sont assurés par AXA jusqu’à 1000 euros. De plus, la start-up assure également que toutes les annonces et tous les profils sont vérifiés par ses équipes.Toutefois il est important de rappeler que cette pratique déjà fortement installée dans le ciel africain, peut poser des problèmes de sécurité aux collaborateurs. En effet, s'ils passent les douanes avec des produits ne respectant pas les lois et règlements locaux, ils seront tenus pour responsables... même s'ils n'en sont pas les propriétaires.