Vietnam : l'exemption de visa prolongée jusqu'à mi 2018

Les voyageurs d'affaires dont le déplacement professionnel au Vietnam ne dépasse pas 15 jours et 14 nuits, peuvent continuer à venir sans visa. Les autorités ont prolongé l'exemption jusqu'au 30 Juin 2018 pour les ressortissants de la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Pour bénéficier de ce dispositif, les voyageurs éligibles doivent avoir un passeport valable, au minimum, six mois après l'entrée sur le territoire et un billet d'avion indiquant une sortie du territoire dans les 15 jours.



Les professionnels qui souhaitent se rendre aussi dans les pays frontaliers et donc effectuer une seconde entrée au Vietnam, ne pourront effectuer ce périple sans visa qu'au-delà des 30 jours suivants la dernière sortie ou sur présentation d'un visa en cours de validité, obtenu avant le départ, lors de la première entrée.



Pour les séjours de plus de 16 jours/15 nuits, il est nécessaire d'effectuer les démarches pour obtenir un visa (avec un passeport valide 1 mois après la sortie prévue).



Lors d'une conférence de presse organisée le 3 juin dernier que le Ministre responsable du Cabinet du Gouvernement vietnamien, Mai Tien Dung a expliqué “Selon les chiffres fournis par l'Office général des statistiques, le nombre de touristes étrangers provenant des cinq marchés d'Europe occidentale a connu une croissance plus que positive. Plus précisément, le Vietnam a accueilli près de 400 000 visiteurs en provenance de ces pays dans les 5 premiers mois de l'année 2017" . Il a ajouté " Au cours des 12 premiers mois (2015/2016) de l'entrée en vigueur de la politique d'exemption de visa, le nombre total de touristes en provenance des pays d'Europe occidentale a atteint près de 5 721 000 visiteurs uniques, soit une hausse de 15,4% par rapport à la même période sur l'année 2014/2015. Par conséquent et pour réaliser notre objectif d'augmenter de 30% le nombre de visiteurs internationaux en 2017 ainsi que de maintenir l'expansion de notre secteur touristique, le gouvernement a accepté de continuer à exempter de visas les citoyens de ces cinq pays d'Europe occidentale, à savoir la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie” .