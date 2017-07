Air France, quand le boss s’en mêle et demande des mesures d’urgence

un plus grand nombre de fonctionnaires de la police de l'air et des frontières… Et pour certaines destinations, un allégement des contrôles totalement rigides lors de la consultation ou de la vérification des passeports

La mise en place de mesures de sécurité et de sûreté renforcées depuis le 7 avril dernier dans l’ensemble des pays de la communauté européenne aura semé la pagaille dans les aéroports. Deux heures d’attente à Roissy, parfois trois à Orly et des constats identiques à Francfort ou Amsterdam. Pour le patron d’Air France s’en est trop et il demande, toujours selon Reuters, "".Il emboite ainsi le pas de Marc Rochet, dirigeant d’Air Caraïbes, qui n’a pas caché sa colère suite aux délais imposés à Orly. Aujourd’hui, selon les spécialistes aéroportuaires, le délai de 3 heures conseillé (voire imposé) aux voyageurs pour arriver à l’aéroport est insuffisant et la fréquentation estivale n’arrange pas les choses. Pour les voyageurs d’affaires, y compris malgré les files prioritaires, les délais se sont sensiblement allongés pour passer les filtres, mécaniquement plus chargés l’été en raison des grands départs.