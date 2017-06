Au total 71 aéroports pourraient être frappés par "l'electronic ban"

"essaient tous les jours de descendre un de nos avions en route vers les États-Unis depuis l’Europe et le Moyen-Orient

très sérieuse

constante

Voici les nouvelles mesures de sécurité que vous devez prendre dans vos aéroports si vous voulez des vols directs vers les États-Unis

John Kelly persiste et signe. Le secrétaire d’État américain à la Sécurité intérieure a indiqué devant les députés que son département envisageait d’étendre l’interdiction en cabine des ordinateurs portables sur les vols directs vers les États-Unis depuis 71 aéroports supplémentaires. Pas de liste publiée, il a d'ailleurs précisé que ce chiffre pourrait être réduit si les aéroports adoptent des procédures actuellement en cours d’élaboration par le département de la Sécurité intérieure (DHS). C'est d'ailleurs ce à quoi travaillent clairement les autorités européennes après avoir obtenu quasi in extremis la suspension d'une mesure visant toute l'Europe.John Kelly reprend son refrain : selon le Wall Street Journal, il a de nouveau affirmé que les terroristes, parlant d'une menace "" et "". Le DHS participera à une réunion avec l’Union européenne qui se tiendra à Malte la semaine prochaine, en vue de discuter de ces nouvelles normes. Mais en gros, les plateformes européennes semblent n'avoir guère de choix, ce sera, selon John Kelly : "".Depuis le 25 mars dernier, dix aéroports d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont frappés par ce que l'on a appelé "l'electronic ban" et jusqu’à 59 aéroports européens ayant actuellement des services directs vers les États-Unis pourraient être concernés.