Les compagnies ont gagné 44,6 milliards de dollars avec les frais ancillaires en 2016

Si vous vous plaignez que les voyageurs d'affaires dépensent trop en sièges spéciaux, bagages en soute et autres billets "fast track", notez que vous n'êtes sans doute pas le sul à améliorer leur ordinaire... et celui des compagnies qui les transportent. Les 66 compagnies aériennes étudiées dans ce rapport 2017 – dont les nouvelles arrivantes Azul, Eurowings, Jejuair, Jet Airways, South African et Vietjet - ont cumulé 44,6 milliards de dollars en 2016 avec les revenus additionnels. Cela représente 9,7% de leurs ventes totales, contre 8,7% l'année dernière.Pour mémoire, les transporteurs du top 10 des adeptes des frais ancillaires, présentés en juillet dernier, avaient cumulé à eux seuls plus de 28 milliards de dollars, soit près des 46% des revenus additionnels mondiaux.Cinquième derrière ses consœurs américaines (United, Delta, American et SouthWest), le groupe Air France-KLM a récolté 2,1 milliards de dollars avec les frais ancillaires. Cela représente 7,6% de ses revenus globaux ou encore 22,48 dollars par passager.Programme de fidélisation, options, surclassements, cartes de crédit, ventes à bord, bagages... les compagnies aériennes ne manquent pas d'idées pour développer leurs revenus.Dans ce rapport de 110 pages, on apprend d'autres éléments. Par exemple que le groupe franco-néerlandais a envoyé plus de 250 millions d'e-mails à ses membres du programme de fidélité Flying Blue en 2016, soit une moyenne de 9,3 e-mails par membre. De son côté, South African Airways a eu 31,4% de ses passagers actifs dans son programme de fidélité Voyageur, ce qui représente près de 30% des revenus de l'entreprise.Alaska Airlines émet des cartes de crédit pour 30% des membres de son programme de fidélité et son programme Mileage Plan correspond à 12% des revenus totaux du groupe. Qantas estime pour sa part que son activité de carte de crédit en co-marque correspond à 35% de toutes les dépenses par carte de crédit en Australie.Par ailleurs, Delta a augmenté son facteur de charge Comfort+ de 15 points pour atteindre 46%. Ce produit économie premium, lancé en mai 2016, devait générer des revenus de montée de gamme de 300 millions de dollars durant le second semestre de cette année.Wizz Air indiqué aux experts du rapport qu'elle avait vendu 10 548 710 barres de chocolat (un taux de prise de 8 % environ) et 8,9 millions de tasses de café (un taux de prise de 7 % environ) à ses clients en 2016.Ce rapport se penche sur les compagnies aériennes dont les rapports financiers pour 2016 font état de revenus issus d'activités différentes, telles que la vente de miles (points de fidélité) aux partenaires, la facturation des bagages enregistrés et les commissions perçues sur les locations de voiture.Cette édition 2017 comprend également une liste des éléments à la carte vendus via Amadeus, Sabre et Travelport pour chacune des 66 compagnies aériennes. Par exemple, des options pour les bagages, la présélection des sièges, des repas, des équipements de sport peuvent être réservés via les agences équipées de Travelport sur AirAsia, et la réservation pour les bagages, repas et mineurs non accompagnés peut être effectuée pour Pegasus grâce au système Amadeus.L'annuaire CarTrawler 2017 sur les revenus additionnels par IdeaWorksCompany a été publié sous la forme d'un rapport gratuit parrainé par CarTrawler. Il est disponible sur www.cartrawler.com/Yearbook-2017