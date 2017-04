Ryanair veut toujours des correspondances avec Air France & consorts

Always Getting Better

"Qui indemnisera les passagers en cas de vols retardés/annulés ou de bagages perdus ?"

Lors de la présentation du 4ème volet de son programme Ryanair annonçait la mise en place de vols en correspondance avec transfert des bagages sur son propre réseau d'ici la fin du mois. Toutefois la compagnie, qui prévoit déjà faire de même avec les liaisons de Norwegian et Aer Lingus d'ici fin 2017, ne compte pas s'arrêter là.Son patron Michael O'Leary n'a pas abandonné son projet initial : nouer une coopération avec des transporteurs traditionnels . Il a réaffirmé lors de l’inauguration d'un hangar à Bergame (Italie) sa volonté de nouer des accords avec Air France-KLM, British Airways ou Lufthansa pour alimenter leurs long-courriers.Il reste toutefois à convaincre les dites compagner et à régler quelques détails pratiques du type :. Ce ne sera pas une mince affaire à gérer si toutefois des négociations ont bien lieu.