SNCF : grèves et internet provoquent davantage de recours au médiateur en 2016

A la suite de quelques statistiques sur la nature des litiges, le Médiateur révèle que Thalys et Eurostar – qui l’eut cru ? - récusent parfois la solution qu’il préconise. Un grief auquel la SNCF échappe. S’il est arrivé que l’entreprise ferroviaire publique "" de mettre en œuvre la préconisation (cf. page 18 du rapport 2014 ), ce dont elle a par la suite fait amende honorable (dû à son organisation fort compliquée !), de mémoire de lecteur de rapport annuel, jamais elle n’a refusé d’exécuter une décision du Médiateur favorable au voyageur.Pour éclairer et étayer son rapport, le Médiateur livre ensuite comme à l’accoutumée le résumé de quelques cas dont il a été saisi. Ce qui ne manque pas parfois d’interroger.Un Eurostar subit un retard de 8 heures à la suite du heurt d’un sanglier . Des voyageurs en famille réclament à Eurostar 200% du prix des billets. Eurostar propose 120% en avoir (à faire valoir sur un prochain voyage) mais seulement 25% si les voyageurs exigent un remboursement en monnaie sonnante et trébuchante (virement bancaire). Etonnant, ces 25% sont inférieurs au règlement européen sur les droits des voyageurs en vertu duquel un retard de 2 heures et plus est censé être indemnisé à 50% (remboursement et non pas seulement un avoir). Le Médiateur obtiendra un virement bancaire de 100%. C’est cette fois plus que le règlement européen. Mais, à l’image de ce qui est régulièrement reproché aux compagnies aériennes, il semblerait au travers de ce cas remonté au plus haut niveau de la relation client queToujours avec Eurostar, un retard de 57 minutes… seulement. Or le règlement européen précité ne prévoit une compensation (25%) qu’à partir de 60 minutes de retard. Le Médiateur a vérifié : la balise en gare d’arrivée a enregistré le passage de la rame à H + 57’. Bon, la balise est placée en entrée de gare. Le temps que la rame s’immobilise au butoir et pour ne pas avoir l’air trop tatillon et pingre, il conviendrait bien d’y ajouter quelques minutes à l’heure enregistrée par la balise. Mais le Médiateur a confirmé que ce retard insuffisant ne rendait pas applicable le règlement européen. Dure est la loi… et le Médiateur aussi, au moins là.Mais, détrompons-nous, le Médiateur sait aussi être généreux et avoir une application large et compréhensible des règles du contrat de transport. Il s’agit cette fois d’une grève à la SNCF. Le train qu’une voyageuse avait initialement prévu de prendre est annulé à cause de cette grève (légale, annoncée et associée à un service garanti ). Un cadre qui ne garantit pas qu’il y aura un train mais oblige seulement le transporteur public à informer correctement sur ce qui circulera ou pas ainsi qu’à tenir les prévisions. Au cas d’espèce, la voyageuse est informée que son train de 10h12 est annulé. Que le seul départ programmé ce jour-là est à 17h49. Problème : à cette heure-là, elle ne pourra plus prendre aucune correspondance pour sa destination finale. Plutôt que de reporter son voyage à un autre jour, elle monte quand même à bord de ce train et à l’arrivée, passe la nuit à l’hôtel jusqu’à la reprise normale du trafic le lendemain matin. Elle demande le remboursement du prix de cette nuitée d’hôtel (une centaine d’euros). Ce que le Service Relations Clients SNCF lui refuse. En cas de grève, les titres de transport ne pouvant pas être utilisés sont remboursés mais il appartient aux voyageurs de réorganiser ou de différer leur déplacement en conséquence, sans pouvoir prétendre à la prise en charge des frais indirects qu’ils exposent pour gérer leur attente. Nenni ! Le Médiateur préconise le remboursement de la chambre d’hôtel. Bon à savoir pour la prochaine grève.Qui ne connait l’irritant suivant ? Échec d’une commande passée en ligne. L’internaute renouvelle l’opération et le paiement. Et quelques minutes plus tard, deux messages successifs de confirmation de commande arrivent. Idem pour le paiement : un plus un. Quand on laisse le voyageur se débrouiller tout seul pour acheter ses billets, la moindre des choses est de reconnaitre son droit à l’erreur toujours possible et de tirer les conséquences d’un problème technique qu’il signale. Le client est réputé de bonne foi et avoir le droit à l’erreur : c’est l’une des règles de base des entreprises qui se veulent les plus attentives à la qualité de leur relation client. Ici, il aura toutefois fallu l’intervention du Médiateur pour le remboursement de la commande en trop (60€). Certes, c’était pour Ouigo, le TGV low-cost, mais quand même. A moins que ceci n'explique cela ?Les saisines du Médiateur dans le cadre de recours à la suite de contrôles et autres verbalisations sont un point dur. Même si le Médiateur relève que ça baisse un peu en 2016 (20 % des saisines), c’est bon an mal an, le quart de ses dossiers. L’entreprise publique ne peut pas d’un côté préconiser une politique ferme de lutte contre fraude et de l’autre faire preuve de souplesse pour le recouvrement des procès-verbaux. Le problème c’est que la politique « tolérance zéro » menée ramène dans les filets des voyageurs qui ne sont pas forcément des contrevenants au sens propre du terme. Le Médiateur est par nature souvent plus souple. Et il n’hésite pas à demander le classement sans suite d’un procès-verbal à la suite de l’oubli d’une carte d’abonnement par exemple. Ou à minorer le montant des pénalités. Il est plus intransigeant pour un titre de transport à date ouverte et donc réutilisable qui n’a pas été composté.