10 start-up s'envolent avec Air France

Se projeter dans un monde virtuel

Biomimétisme et chromothérapie pour se relaxer

Se cultiver, partout, tout le temps

A déguster

Redécouvrir la magie du dessin

Écouter un son inégalé

La mobilité douce et sécurisée

La nutrition à la portée de tous

L'apprentissage du langage avec la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle

Les passagers d'Air France vont pouvoir découvrir au mois d'octobre les produits et services de 10 start-up françaises, issues de domaines transverses, allant de la réalité augmentée au biomimétisme, de l'intelligence artificielle à la magnétométrie, en passant par l'œnologie, la musique, la culture ou encore le bien-être.Les services de 6 jeunes pousses seront ainsi présentés au sein du salon du hall M du Terminal 2E de Paris-CDG jusqu'au 12 octobre. Les 4 autres sont à découvrir sur www.frenchtech.airfrance.fr jusqu'au 31 octobre.- MyEggo : Une cabine de modélisation 3D, munie de 400 minuscules appareils photos, qui permet de créer votre avatar virtuel au millimètre près. Pour la première fois en aéroport, les voyageurs d'Air France pourront créer leur avatar et le voir évoluer en toute autonomie dans leur téléphone mobile.· Glowee : Une source de lumière vivante, tout droit venue de la nature, qui va révolutionner la manière de produire et de consommer de l'électricité.· UMA (Universal Museum of Art) : Le premier musée en réalité virtuelle qui collabore avec des musées et des spécialistes pour réaliser des expositions uniques, accessibles gratuitement sur internet.· Aveine : Cet aérateur connecté insuffle la juste quantité d'air dans le vin, lui permettant de respirer en un instant.· La Slate 2+ : il s'agit d'une tablette magique qui permet aux passagers de numériser des textes ou des croquis en temps réel et de passer à loisir du papier à l'écran.· OW1 : Un système audio portable convertit le son digital en analogique, pour offrir à l'utilisateur une écoute d'exception, en l'effleurant du bout des doigts.· Géovelo : L'application guide les cyclistes grâce à un algorithme multicritère en leur proposant des itinéraires courts ou sécurisés en France.· Foodvisor : L'application permet d'obtenir les informations nutritionnelles de son repas à partir d'une simple photo et ainsi de suivre son alimentation sans effort, de façon rapide et ludique.· Pilipop : Une méthode d'apprentissage des langues facilitée par reconnaissance vocale, sur mobile et tablette, conçue spécialement pour les enfants à partir de 5 ans, par des experts linguistiques.· Languages.AI : Cette solution intelligente de traduction instantanée permet à l'utilisateur d'apprendre une langue en surfant sur le web.