1,15 milliard de passagers dans les aéroports chinois en 2017

Au cours de cette période,de 2008 à 2017, la Chine n'a connu qu'une augmentation positive du trafic d'une année sur l'autre, une seule période de 12 mois n'ayant pas atteint un taux de croissance à deux chiffres. Cela s'est produit en 2012 alors que le nombre de passagers était encore en hausse impressionnante de 9,5 % par rapport à 2011.



L'augmentation annuelle la plus forte au cours des 10 dernières années a eu lieu en 2009, les aéroports chinois enregistrant une augmentation de 20 % du nombre de passagers à un moment où de nombreux aéroports dans le monde connaissaient une baisse du trafic en raison de la crise financière mondiale. Le taux de croissance annuel moyen entre 2008 et 2017 a été de 12 %.



Le marché intérieur concentre la majorité des déplacements. En 2008, il y avait 242,02 millions de sièges disponibles sur les liaisons intérieures et ce nombre a augmenté de 158% pour atteindre 624,13 millions en 2017.



La capacité internationale est passée de 77,96 millions de sièges à 173,23 millions sur la même période, soit une augmentation de 122%. Cela malgré une réduction de 5,6 % du nombre de sièges internationaux en 2009. Le taux de croissance annuel moyen de la capacité intérieure entre 2008 et 2017 a été de 11 %. Cela se compare à une augmentation internationale moyenne de 9,4 % au cours de la même période.