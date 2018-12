12 nouveaux restaurants étoilés, dont 2 trois étoiles, dans le guide Michelin Hong Kong Macao 2019

Cette 11ème édition du guide MICHELIN Hong Kong Macao présente 2 nouveaux restaurants trois étoiles, 4 nouveaux restaurants deux étoiles et 6 nouveaux restaurants une étoile.



La promotion du restaurant Caprice porte à 7 le nombre de restaurants triplement étoilés à Hong Kong. Le chef Guillaume Galliot, qui a rejoint le restaurant il y a deux ans, et ses équipes y proposent une cuisine française contemporaine d’exception qui met en valeur les ingrédients les

plus luxueux au travers d’assiettes raffinées et parfaitement exécutées. Le turbot servi avec une délicate sauce à l’oursin a particulièrement impressionné les inspecteurs du guide, de même que la remarquable carte des vins.



A Macao, c’est l’établissement Jade Dragon qui obtient une troisième étoile. Dans un superbe environnement d’ébène, de cristal, d’or et d’argent finement ciselés, un délicieux ballet d’authentiques spécialités cantonaises, élaborées à partir d’ingrédients de la plus haute qualité, ne manquera pas d’enchanter les papilles des plus gourmets. Grâce à cette nouvelle promotion, Macao compte dorénavant 3 tables triplement étoilées.