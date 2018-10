13 milliards de dollars pour agrandir l'aéroport JFK de New-York

Ce projet a été annoncé l'an dernier, mais le gouverneur de l'Etat vient de dévoiler de nombreux détails sur cet ambitieux plan de reconstruction de l'un des aéroports les plus fréquentés des Etats-Unis.



Les travaux devraient débuter en 2020. Les premières installations seront opérationnelles trois ans plus tard, et la majeure partie du projet sera achevée en 2025. L'aéroport nouvellement redessiné pourra accueillir des vols internationaux de plus grande envergure.



Un terminal de 7 milliards de dollars situé du côté sud de l'aéroport sera financé et construit par un partenariat de quatre transporteurs internationaux - Lufthansa, Air France, Korean Air Lines et Japan Airlines. Un terminal de 3 milliards de dollars du côté nord sera construit et payé par JetBlue.



Une autre priorité est l'amélioration de l'accès aux routes et aux transports en commun. Plus d'un milliard de dollars de fonds publics seront investis dans de nouvelles routes pour réduire les goulots d'étranglement et la congestion. L'agrandissement permettra également de doubler la capacité de l'AirTrain, la ligne ferroviaire qui transporte les passagers à l'aéroport.



Soixante millions de personnes passent par JFK chaque année. D'ici 2030, 75 millions sont attendus, et d'ici 2050, 100 millions.