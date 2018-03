19 départements restent en alerte neige, 2 pour vents et crues

Prudence pour les voyageurs d'affaires, Météo France maintient 21 départements en vigilance orange, ce vendredi 2 mars. L'alerte orange à la neige et au verglas a été levée pour la Loire-Atlantique et la Vendée mais l'Eure est désormais concernée.



Dix-neuf départements en vigilance orange en raison de la neige et du verglas. Il s'agit de l'Aisne, des Ardennes, du Doubs, de l'Eure, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Seine-Maritime, de la Somme, des Vosges et du Territoire de Belfort.



La Charente-Maritime et la Gironde sont en vigilance orange pour des risques de vagues-submersion et de crues-inondations.