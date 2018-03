2 nouvelles compagnies et 11 nouvelles destinations à Brussels Airport

Cathay Pacific opèrera pour la première fois le 25 mars à Brussels Airport avec 4 vols hebdomadaires vers Hong Kong. Ses passagers voyageront à bord des nouveaux Airbus 350. Avec le lancement de la saison estivale, Brussels Airport accueillera également la compagnie aérienne Georgian Airways qui volera deux fois par semaine vers Tbilissi, capitale de la Géorgie.



Par ailleurs, Hainan Airlines commencera, dès le 20 mars, à organiser deux vols hebdomadaires en direction de Shenzhen. En outre, la compagnie chinoise continuera également d’organiser cet été trois vols hebdomadaires en direction de Shanghai. Ces deux itinéraires seront desservis par un Boeing 787.



Brussels Airlines aussi



Brussels Airlines ouvrira aussi cet été de nouvelles connexions : à partir du 25 mars, vols hebdomadaires pour Kalamata (Grèce) et Zadar (Croatie). Avec TUI fly, les passagers peuvent prendre l’avion deux fois par semaine pour Kavala et une fois par semaine pour Lesbos, toutes deux situées en Grèce. Quant aux vols vers Louxor (Égypte), rouverts l’an dernier, ils seront également organisés cet été.



Vols supplémentaires



Plusieurs compagnies aériennes ajoutent également des vols supplémentaires pour les destinations déjà existantes. Par exemple, TUI fly lance deux vols hebdomadaires pour Valence et Hop!, filiale régionale d’Air France, propose un vol hebdomadaire pour Calvi (Corse). Avec deux vols hebdomadaires vers Antalya, Sun Express propose sa troisième destination en Turquie. Iberia volera cet été quatre fois par jour vers Madrid et Qatar Airways assurera les huit vols hebdomadaires vers Doha avec un Boeing 777-300ER plus spacieux. Enfin, à la fin du mois de juin, TUI fly volera chaque semaine vers les destinations de vacances populaires Aruba et Curaçao. Les vols de TUI fly vers les îles des Caraïbes seront effectués au moyen d’un Boeing 787.