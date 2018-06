2017 a été un bon cru pour le MICE à Lyon

"permettant à cette infrastructure de rester attractive face à une concurrence internationale forte".

"Les perspectives à 3 ans sont très favorables, notamment avec l’accueil de grands salons comme Global Industrie (+ de 100 000 m²) en 2019, et de beaux congrès remportés, tels que LinuxCon Europe, World Allergy Congress ou encore The Goldschmidt Conférence qui occupera l’intégralité du Centre de Congrès début juillet 2021".

2017 aura été une très bonne année pour le MICE lyonnais. Après avoir fait un bond de 12 places au classement mondial des villes de congrès , les 4 sites événementiels lyonnais réunis sous la bannière Lyon For Events (Centre de Congrès de Lyon, Eurexpo Lyon, Sucrière et activité événementielle du Matmut Stadium Lyon Gerland) affichent un bilan record. Le chiffre d'affaires de son gestionnaire GL events est de 63,6 millions d’euros, soit une croissance de 11% par rapport à 2015 (année comparable).Les sites ont accueilli près de 550 événements dont 81 salons et 57 congrès, pour un total de près de 2,2 millions de visiteurs.Dans le détail :présente des résultats en hausse, grâce aux bonnes performances des salons phares tels que le Sirha (+10% de visiteurs), Equita (+9%), Solutrans (+34%) et le Salon de l’Auto (+14%). L’accueil de nouveaux salons en 2017 : Rocalia, Salon Gastronomique de Lyon, Chimie Lyon, Only Light et le Salon du Mariage.a abrité 262 événements en 2017 (contre 256 en 2016), parmi lesquels le Congrès européen ESVS (Chirurgie Vasculaire), les Championnats du Monde de Bridge, le Salon Patrimonia, la Convention Nationale Coca Cola et le Congrès Entreprise du Futur.a géré 40 événements d’entreprises (dîners de gala, lancements de produits, salons…), et la Biennale d’Art Contemporain sur l’intégralité du second semestre. Près de 350 000 personnes ont été accueillies à la Sucrière en 2017.a vu son année 2017 marquée par l’arrivée en janvier du LOU Rugby et de ses activités événementielles dans le stade mythique de Gerland. Un nouveau terrain de jeu pour l’activité événementielle qui bénéficie d’espaces agrandis et entièrement rénovés permettant un fort développement avec l’accueil de 160 événements en 2017.L’année 2018 devrait aussi enregistrer une hausse d'activité par rapport à l’année de référence avec l’accueil de grands événements dans tous les sites. Plusieurs congrès ont été programmés : la Web Conférence et le Congrès de Pédiatrie au Centre de Congrès, et le Congrès IXDA (Design) à la Sucrière.Eurexpo accueillera aussi des salons bien connus (Piscine, Pollutec, Foire de Lyon, Equita…) et des nouveaux (Sirha Green, Salon de l’Étudiant, Natexpo…).L’année sera également marquée par 3 éléments structurants :La nouvelle Délégation de Service Public pour le Centre de Congrès de Lyon qui prendra effet au 1er juillet pour une durée de 20 ans, avec un plan d’investissement conséquent,Les extensions et grands travaux à Eurexpo se poursuivront avec l’ouverture du Hall 7 à l’automne 2018 (investissement de 16,5M€), soit un agrandissement de près de 10 000 m2 portant la surface du parc aux environs de 140 000 m² pour accompagner le développement de salons leaders comme le Sirha et Equita.Il est également prévu d'améliorer la desserte d’Eurexpo en transports en commun, avec la mise en place par le Sytral d’une desserte tous les jours d’activité du parc dès la rentrée de septembre.GL Events assure