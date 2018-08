2017, meilleure année pour la sécurité aérienne dans le monde selon l'EASA

Avec 9 accidents mortels et 67 morts dans le monde, l'année 2017 enregistre le plus petit nombre d'accidents mortels et de décès depuis le début des archives de l'EASA (European Aviation Safety Agency) en 1970. De quoi rassurer les voyageurs d'affaires stressés par la perspective d'un déplacement professionnel en avion.